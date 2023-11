Rekryteraren: Så lockar du hållbarhetstalang till din ekonomiavdelning

I samband med att rapporteringskraven nu närmar sig med stormsteg, skriker företagens ekonomiavdelningar efter hållbarhetskompetens. Det säger Shadi Mårtensson, konsultchef och grundare på Eqonomy, som är en del av Wise professionals och som specialiserar sig på rekrytering och konsultuthyrning av ekonomer.

– Det är en utveckling som vi har sett komma under det senaste året, i samband med att allt fler blir medvetna om kraven som kommer från EU. Vi får fler och fler förfrågningar från företag som söker ekonomer som för samman årsredovisningen med hållbarhet, säger hon till Miljö & Utveckling.

Växande behov av hållbarhetskompetens

Vidare säger Shadi Mårtensson att kompetens inom hållbarhetsområdet är ett behov som växer och att det i framtiden kommer att finnas fler jobb inom hållbarhet, inte minst för personer som arbetar inom ekonomi och finans.

– Vill man arbeta inom ekonomi och finans, men samtidigt bidra med något viktigt så är det helt rätt väg att gå. Det många kandidater även uppskattar är att man får vara med och bygga upp någonting, Här får man verkligen vara med att påverka och bidra, säger hon.

Efterfrågan följer samma trend i USA

Enligt en rapport från Persefoni och Financial Education & Research Foundation, rådet det en liknande kapplöpning efter hållbarhetskompetens till amerikanska ekonomiavdelningar. Enligt rapporten, som baseras på svar från 50 ekonomichefer och controllers på börsnoterade bolag i USA, är hållbarhetsrapportering den mest efterfrågade kompetensen – där CSRD pekas ut som en av drivkrafterna.

Bland svenska företag säger Shadi Mårtensson att efterfrågan är stor inom ekonomiavdelningarna, men även inom andra avdelningar.

– Det skiljer sig åt hur bolag tar sig an den här frågan. Det är till ekonomiavdelningen all data behöver skickas, men det kan exempelvis ligga på HR-avdelningen att samla in den och på ledningsgruppen att hålla samman frågorna. Sedan behöver såklart hela bolaget engagera sig, säger hon.

Råd till företag som vill locka kompetens

Samtidigt säger hon att det för närvarande råder en stor brist på personer med kompetens inom hållbarhetsredovisning. Hennes bästa tips till ekonomer är därför att utbilda sig inom hållbarhet.

– Det här är väldigt nytt för alla, och kompetens kring rapportering är ett behov som vill växa med tiden. Därför uppmanar vi alla ekonomer som tänker på framtida roller att rikta in sig mot hållbarhet och utbilda sig inom området, säger hon.

Till de företag som nu söker med ljus och lykta efter hållbarhetskompetens till sina ekonomiavdelningar är Shadi Mårtensson främsta råd att börja i tid.

– Till våra kunder säger vi att de måste börja tidigt och planera hur man ska bygga upp sina avdelningar. Vissa saker i CSRD är fortfarande diffusa, som hur man ska mäta vissa områden. I det arbetet är det viktigt att hänga med i utvecklingen och utbilda sig.

Vidare säger Shadi Mårtensson att anställningen av hållbarhetsekonomer är avgörande för företag som strävar efter att bli framgångsrika och hållbara.

– Deras kompetens inom hållbarhetsintegration, rapportering, riskhantering, affärsmöjligheter och framtidstänkande ger företaget en konkurrensfördel och hjälper till att möta samhällets förväntningar och utmaningar på bästa sätt, säger hon.

Kandidater väljer proaktiva företag

Jonatan Lundberg, rekryteringskonsult på Eqonomy, har i sitt arbete fokuserat mycket på att hjälpa företag att rekrytera hållbarhetskompetens. I det arbetet erfar han att en central fråga för kandidaterna är vikten av att bolaget verkligen prioriterar och satsar på hållbarhetsområdet

– När jag berättar om en möjlighet hos ett bolag, så märker jag att det väger tungt om det är ett bolag som verkligen prioriterar de här frågorna. Kandidaterna vill att hållbarhet ska stå högt upp på agendan och att det inte är ett bolag som bara gör minsta möjliga, säger han.

Vidare säger han att det kan vara en tuff utmaning för bolag att få in den kompetens som krävs. Inte bara för att det råder brist på kompetens, utan även för att det kräver helt ny kunskap.

– Den kompetens som företagen eftersöker handlar ofta om hjälp med hur de ska agera i relation till CSRD, GAP-analys och dubbel väsentlighetsanalys. Det är roller inom rapportering och redovisning och mycket handlar om hur man ska samla in, hantera och verifiera all hållbarhetsdata. Eftersom det är nya roller och nytt regelverk är det få som har haft samma roll tidigare och som bolag kan det vara smart att inte stirra sig blind på antals års erfarenhet, avslutar Jonatan Lundberg.