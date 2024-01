Rekordsatsning på forskning om hållbara material

– Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på infrastrukturer och utrustningar, och vi är övertygade om att de kommer att få ett enormt genomslag och snabba på omställningen, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, föreståndare respektive vice föreståndare för WISE.

Satsningen, som går under namnet WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Medlen delas ut till Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Lunds universitet.

– För Uppsala universitet innebär det en särskild satsning inom additiv tillverkning, tribologi och karakterisering av material med lätta element som litium och väte, säger Charlotte Platzer Björkman vicerektor vid teknisk -naturvetenskapliga fakulteten vi Uppsala universitet och styrelseledamot i WISE i en kommentar.