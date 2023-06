Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan

Föregångsländer för fossilfrihet – vilka länder kan Sverige lära av?

08:00 – 08:45

Vilka är föregångsländerna som Sverige kan lära av och hitta inspiration och konkreta förslag för att nå transportsektorns 2030-mål?

Arrangör: 2030-sekretariatet

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Att kommunicera kring hållbarhetsfrågor- hur undviker vi greenwash och greenhush?

10:00 – 10:45

Anklagelserna om greenwash duggar tätt och det nya EU-förslaget för att motverka grönmålning riskerar att leda till att bolag inte längre vågar kommunicera kring hållbarhetsfrågor. Damned if you do, damned if you don’t!

Arrangör: 2030-sekretariatet, The Bacon Hospital

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Frågor från framtiden – Barnen driver klimatdebatten, ställer frågorna och levererar kritiken

12:00 – 12:45

Framtidens klimat berör kommande generationer som dock sällan eller aldrig involveras i de beslut som tas men som är avgörande för deras framtida livsvillkor. Vilka frågor kräver barnen svar på från dagens beslutsfattare?

Arrangör: Baseload Capital

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”