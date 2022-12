Rapport: Kapacitet finns för att cirkulera mer textil i Norden

Efter två år släpper nu forskningsprojektet Satin, som syftar till att hitta cirkulära lösningar för textilindustrin, sin slutrapport. I rapporten Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region konstateras bland annat EU:s avfallsdirektiv som träder i kraft den 1 januari 2025 kräver att alla medlemsländer måste samla in textilier separat från annat avfall. Detta innebär att textilvolymerna i återvinningen kommer att öka kraftigt, samtidigt som det blir allt svårare att hitta avsättning för återvunnen textil. 40 länder har till exempel redan stoppat import av begagnade kläder.