Nya gränsvärden pressar kommunerna om PFAS

Svenska kommuner renar inte dricksvattnet från PFAS, vilket flera svenska medier rapporterat om. Nu har nya riktvärdet tagits fram som de kommunala vattenverken måste förhålla sig till från och med den 1 januari 2026. Till dess är riktmärkerna rekommendationer. Den tillåtna halten av PFAS 4 i dricksvatten kommer från den 1 januari 2026 vara 4 nanogram per liter. För PFAS 21 är det nya gränsvärdet 100 nanogram per liter.

Flera kritiker menar att avsaknaden av sanktionsmedel mot överskridna rekommenderade riktvärden för PFAS gjort att många kommuner skjutit fram investeringar i vattenreningsteknik. Enligt beräkningar som SVT gjort kan prislappen för kommunernas investeringar vara så höga som 6 miljarder kronor.

En kommun som tagit tag i frågan är Linköping där man på Tekniska verken konstaterar att dricksvattnet redan nu uppmäter en lägre PFAS-halt än det kommande gränsvärdet.

– Vi har ett mycket bra dricksvatten i Linköpings kommun, både på grund av bra kvalitet på vår råvara, råvattnet, och på våra moderna vattenverk, säger Jenny Nordenberg, avdelningschef för process och miljö, i en kommentar.

Ett av stegen som Tekniska verken tagit för att rena vattnet är så kallade kolfilter. I vattenverket i Råberga uppmättes under 2023 nivåerna av både PFAS 4 och PFAS 21 till under 0,2 nanogram per liter under 2023. I vattenverket Berggården var halterna av PFAS 4 och PFAS 21 2,8 respektive 5,3 nanogram per liter.

– Så länge PFAS fortsätter att användas finns alltid en viss risk att halterna ökar i svenska vattentäkter. Det viktigaste gällande PFAS just nu är därför att ämnet förbjuds så att vi inte får något ytterligare tillskott av det i ekosystemet, avslutar Jenny Nordenberg.