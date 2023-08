Ny standard ska minska spillet i svensk ullproduktion

Klassificeringssystemet för svensk ull har tagits fram av The Swedish Wool Initiative, ett brett samarbete mellan aktörer från hela värdekedjan drivet av Axfoundation. Initiativet samlar ullspecialister, ullmäklare, fårklippare, fårägare samt varumärkena Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden och Klippan Yllefabrik. Standarden har börjat testas i praktiken under 2023.