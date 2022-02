Ny standard för jämställdhet på gång

I somras godkände Iso förslaget om att verktyget ska tas fram. Men ska Sverige delta i det arbetet? Det var frågan när Sis nyligen höll ett webinar för svenska intressenter.

– Fransmännen var med och berättade om standardförslaget och hur de tänker kring det. Det kom ganska många frågor om hur det hela ska gå till och om definitioner. Några tyckte att det var ett för brett scope, men det är ju just sådana här tankar som jag tänker att Sverige kan bidra med särskilt mycket om man väljer att delta, säger Niclas Widell, projektledare på Sis.

26 länder deltar i att ta fram ny standard för jämställdhet

Än så länge har 26 länder gett klartecken för att vara med i framtagandet av den nya standarden och det riktiga standardiseringsarbetet börjar i vecka fem med ett första internationellt möte. Där kommer Sis att delta som åhörare till dess att ett beslut om eventuellt svenskt deltagande är fattat.

– Det finns några standarder där man sedan tidigare nämner jämställdhet, men det finns än så länge ingen formell standard för den som specifikt vill implementera jämställdhet i sin organisation. Tanken är att skapa ett handfast verktyg och att se till att skapa gemensamma definitioner, så att vi globalt pratar om samma saker. Finns det rentav en best practice? Kan vi ha en checklista som du som företagsledare eller myndighet kan använda dig av?

Sis: ”Kan vara bra om vi är med och påverkar”

Sedan intressentmötet har det varit ganska tyst, berättar Niclas Widell. Men framåt slutet av februari bör det ha klarnat om det blir ett svenskt deltagande eller inte.

– Vi har högt internationellt anseende, på det viset kan det vara bra om vi är med och påverkar så vi inte hamnar i baksätet. För standarden kommer ju bli verklighet, oavsett om vi deltar eller ej, konstaterar Niclas Widell.

Arbetet väntas ta flera år

Enligt AFNORS:s tidplan ska kommittéarbetet ta 24 månader innan en ny standard är klar. På Sis är man öppen för att det kan ta ytterligare ett år.

Kommittén heter ISO/PC337 medan Guidelines for the promotion and implementation of gender equality är det föreslagna namnet för den nya standarden.