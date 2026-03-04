Ny markmodell skyddar mer skog

Enligt Naturvårdsverket har en ny modell med ersättningsmark lett till att 921 hektar skyddsvärd skog nu kan skyddas, samtidigt som enskilda markägare har fått större arealer produktiv skogsmark. Modellen bygger på att markägare byter bort skog med höga naturvärden mot annan mark i stället för att få ekonomisk ersättning.