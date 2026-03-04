Enligt Naturvårdsverket har en ny modell med ersättningsmark lett till att 921 hektar skyddsvärd skog nu kan skyddas, samtidigt som enskilda markägare har fått större arealer produktiv skogsmark. Modellen bygger på att markägare byter bort skog med höga naturvärden mot annan mark i stället för att få ekonomisk ersättning.
Ny markmodell skyddar mer skog
Foto: Adobe stock.
Bakgrunden är att cirka 21 500 hektar produktiv skogsmark under 2024 fördes över från Sveaskog till Naturvårdsverket. Den marken används som ersättning i byten över hela landet. Enligt myndigheten finns ersättningsmark i 16 av 21 län.
