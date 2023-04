Nu blir land för land-rapportering verklighet

Regeringen föreslår i sin proposition, som utgår från EU-direktivet om ökad transparens kring multinationella koncerners skattebetalningar i sina verksamhetsländer, att reglerna implementeras i svensk lag den 22 juni i år.

Viktigt för att nå Agenda 2030-målen

Utvecklingsländer förlorar årligen omkring ett tusen miljarder dollar på grund av olovlig kapitalflykt, inklusive företags skatteflykt. Dessutom går länderna miste om hundratals miljarder dollar varje år på grund av laglig skatteflykt när företag försöker minimera sina skattebetalningar. Dessa förluster är betydligt större än det årliga globala biståndet och hindrar fattiga länder från att göra nödvändiga investeringar i hälsovård och utbildning för att nå en hållbar utveckling.

Kapital- och skatteflykt är välkända hinder för hållbar utveckling i utvecklingsländer, och något som Sveriges före detta statsminister Stefan Löfven tog upp i ett tal vid FN:s toppmöte i Addis Abeba 2015. Där menade han att den viktigaste åtgärden för att finansiera Agenda 2030-målen var att stoppa företagens kapital- och skatteflykt.

Kortfattat går de nya reglerna ut på att företag som omsätter mer än 8 miljarder kronor måste skapa och offentliggöra en rapport om den inkomstskatt de betalar i olika länder. Rapporten ska lämnas in till Bolagsverket och vara tillgänglig på företagets hemsida. Om rapporten inte lämnas in i tid kan det leda till böter för företagets ledning. Lagen förväntas träda i kraft i juni 2023, vilket innebär att den första rapporten kommer att avse år 2025 och måste lämnas in senast den 31 december 2026.