Naturvårdsverket varslar: ”Kommer krävas minskningar överallt”

– Bakgrunden är att vår finansiering minskar det kommande årsskiftet. Det är en ganska stor minskning. Då behöver vi krympa olika verksamheter, och det kommer krävas minskningar överallt i hela organisationen, säger Björn Risinger till Miljö & Utveckling.

Varslet omfattar samtliga avdelningar inom myndigheten och påverkar kontoren i Stockholm och Östersund. De satsningar som löper ut rör framför allt stärkt arbete för hållbar plastanvändning och genomförandet av tre nya EU-direktiv med fokus på engångsplast, producentansvar för förpackning och nedskräpning.

– Man kan väl säga att det mest påverkar de områden där vi haft tillfälliga budgetmedel, men i övrigt har vi gjort en omfattande verksamhetsanalys där vi gått igenom olika typer av verksamheter. Vi kan behöva minska viss tillsyn, men även olika typer av analyser och egna initiativ och annat. Det är en lång rad aktiviteter som vi behöver dra ner på, säger Björn Risinger.

Effektiviseringarna på myndigheten behövs för att säkra resurser för uppdrag framåt och som är centrala i Naturvårdsverkets uppdrag, säger Björn Risinger. Han lyfter bland annat att delta i miljöprövningar, utveckla miljöprövningsfrågor samt vara ett expertstöd för regeringen i olika sammanhang.

Hur påverkar det klimatet och miljön i Sverige?

– Jag tror inte att vi kan göra någon detaljerad analys av det i dagsläget, utan vi får gå igenom den här processen och försöka använda de resurser vi har på bästa sätt, säger

Utifrån ett historiskt perspektiv, har ni varit med om så stora neddragningar tidigare?

– Under 2023 genomförde vi en ganska omfattande krympning av verksamheten, i storleksordningen 50 personer. Men det kunde vi göra i mjukare former. Generellt kan jag sägas att vi har varit skickliga på att vara flexibel i vår verksamhet under många år. Men det är en lite ny situation för oss att vi förbereder oss för att krympa på det här viset, avslutar Björn Risinger.