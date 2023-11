Miljardvinster bakom cirkulär elektronik

Resultaten framgår av rapporten Future-proofing the electronics industry: The case for circular business models 2023 som revisionsjätten PwC står bakom.

– Cirkularitet har tidigare uppfattats som dyrt och olönsamt, men den här rapporten visar att det istället landar i motsatsen, speciellt med hjälp av PaaS-modeller. PaaS genererar inte bara en konsekvent inkomst utan hjälper också att bygga starkare relationer med kunder, säger Andreas Nobell på TCO Development som medverkat som expert i rapporten i en kommentar.

Jämfört cirkulära affärsmodeller med linjära

Utöver PaaS-modellerna har rapporten analyserat materialåterbruk, samt återtillverkning av elektronikdelar. För att se koldioxidbesparingar och kostnadsminskningar har man ställt de cirkulära modellerna mot traditionella linjära affärsmodeller i ett framtidsscenario till 2035.

Samtliga av de tre cirkulära affärsmodellerna ger enligt rapporten bättre kostnadseffektivitet samt betydande minskningar av koldioxidutsläpp. I genomsnitt handlar det om tolv procent lägre kostnader, samt tio procent lägre koldioxidutsläpp.

– Elektronik har en stor negativ påverkan på flera områden. Inte minst på grund av användningen av ändliga resurser, kränkningar av mänskliga rättigheter under utvinningen av råvaror samt stora avfallsmängder från uttjänt elektronik, kommenterar Natalia Lopez, rådgivare och expert inom cirkulära affärsmodeller på PwC Sverige.