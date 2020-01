Medvind år 2020 – nytt vindkraftsrekord i Norden

Torsdagen 2 januari nådde vindkraftsproduktionen 330 miljoner kWh, vilket motsvarar 27 procent av elproduktionen i Norden. Under första veckan 2020 producerar de nordiska vindkraftverken drygt 2000 miljoner kWh el.

– I snitt brukar vindkraften stå för cirka 10 procent av den totala produktionen. Det här är en effekt av att flera intensiva lågtryck har passerat men det är också en effekt av att mycket ny vindkraft har installerats, säger Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meteorolog på elbolaget Bixia.

Vattenkraft får stå tillbaka

När Norden försörjs av mycket vindkraft nedprioriteras energi från exempelvis vattenkraft och kondensproduktion. Detta eftersom dessa energislag är dyrare och går att reglera.

– När det är mycket vindkraft i systemet pressas också elpriset ner. 2019 års sista vecka hade ett veckomedelsnitt på 37 öre per MWh. Årets första vecka bedöms landa på cirka 30 öre per kWh, som lägst ned mot cirka 27 öre per KWh. Lägst timpris var det under det blåsiga onsdagsdygnet då timme 3 hamnade på 15 öre per kWh, säger Matina Rosenberg.