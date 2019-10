Medeltemperaturen globalt har ökat med 1,1 grad – så vill WMO stoppa utvecklingen

Mer än 90 procent av överskottsvärmen som orsakas av klimatförändringar lagras i haven. Världshaven var rekordvarma under 2018, mätt i det övre lagret på 700 meter. Foto: Adobe Stock

WMO släppte inför det formella öppnandet av FN-mötet i New York dyster data. Rapporten The Global Climate in 2015-2019, vittnar om smältande isar, stigande havsnivåer och extremväder om vartannat.