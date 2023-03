LULUCF-omröstningen: ”Skamligt och okunnigt”

I dag väntas Ebba Busch (KD) och EU:s övriga energiministrar rösta om inlagring av kol i skogsmarken enligt LULUCF-förordningen. Sverige, som vid uppgörelsen med EU-parlamentet i november förra året ansåg att man fått gehör för många viktiga prioriteringar, kommer under dagens ministermöte att rösta nej till förslaget. Något som mött stor kritik från delar av miljörörelsen.

LULUCF står för “Land Use, Land Use Change and Forestry” och är en förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark. EU antog LULUCF-förordningen år 2018 och i förordningen krävs varje medlemsland att utsläpp från markanvändning och skogsbruk kompenseras. Kompensationen ska säkerställa att minst liga mycket koldioxid lagras som den som släpps ut vid markåtgärderna. Koldioxidlagringen ska dessutom ha skett innan år 2030.

Kan slå mot den gröna omställningen

Regeringen meddelade förra veckan att den tänker rösta mot överenskommelsen under dagens omröstning. Motiveringen var att förordningen riskerade att slå mot svensk skogsbruk ”och därmed den gröna omställningen”.

– Det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete. Regeringen prioriterar därför i EU-arbetet att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en kommentar i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet från regeringen stöds också beslutet av Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

En organisation som reagerat kraftigt på den svenska regeringens ställningstagande är Skydda Skogen som i ett brev till regeringen beskriver att beslutet är ”skamligt och okunnigt”. I brevet listar föreningen ett stort antal skogar i Sverige med höga naturvärden som skogsbruket ska kalavverka eller har kalavverkat nyligen.

– Att Sverige, som rådande ordförandeland i EU, öppet nu avser att motarbeta en central del i EU:s centrala klimatpaket ”Fit for 55” är skamligt, okunnigt, nonchalant och pinsamt. Att rösta nej till den framförhandlade LULUCF-överenskommelsen om inlagring av kol i skogsmarken är att lägga sig platt för skogsindustrins förljugna kampanjer om den svenska skogsbruksmodellens förträfflighet, säger Ulf von Sydow, talesperson i Skydda Skogen, i en kommenterar.

EU-parlamentet röstade förra veckan igenom förslaget och Sveriges röst i dag kommer enligt bedömare inte att hindra förslaget för att definitivt godkännas av ministerrådet.