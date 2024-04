Lista: Här är världens största plastförorenare

En nyligen publicerad forskningsrapport i vetenskapstidskriften Science Advances konstaterar ett starkt samband mellan företags årliga plastproduktion och deras andel av världens plastföroreningar. Man konstaterar också att de företag som producerar mest plast ofta är livsmedels- och dryckesföretag och att dessa företag står för en oproportionerligt stor andel av världens plastföroreningar. Enligt studien kommer nästan hälften av alla plastföroreningar i världen från 56 företag.

Lista: Världens 5 största plastförorenare Coca Cola: 11 procent

PepsiCo: 5 procent

Nestlé: 3 procent

Danone: 3 procent

Altria Group: 2 procent

De fem största globala förorenarna är enligt rapporten The Coca-Cola Company, som stod för 11 procent av all identifierad märkt plast, följt av PepsiCo med 5 procent, Nestlé och Danone med 3 procent vardera, samt Altria Group med procent. Dessa företag står tillsammans för 24 procent av all märkt plast i studien. Forskarna föreslår att en utfasning av engångsprodukter och kortlivade plastprodukter från dessa stora förorenare skulle kunna minska den globala plastföroreningen avsevärt.

Rapporten bygger på en global undersökning, där forskarna identifierade varumärken på plastprodukter i naturen från 84 länder mellan åren 2018 och 2022. Genom att analysera data från 1 576 miljörevisioner visade resultaten att hälften av de funna plastföremålen var oidentifierade, medan resterande hälft kunde kopplas till specifika varumärken.