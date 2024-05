Lista: 3 strategier för att minimera naturskador

Översvämningar och bortblåsta tak blir allt vanligare i takt med dagens klimatförändringar. Redan nu drabbas husägare av det som försäkringsbranschen kallar naturskador, orsakade av stormar, vatten, jordskred och bergras.

En ny sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, baserad på data från Svensk Försäkring, visar att 50 000 svenska hus har drabbats av så pass allvarliga naturskador att ägarna fått ersättning från sina försäkringsbolag sedan 2018. Sammanlagt handlar det om ersättningar på över 3,3 miljarder kronor under fem år.

– Värmeböljor, torka, översvämningar och risk för skred gör att vi behöver tänka på nya sätt både kring hur vi bor och bygger. Klimatförändringarnas effekter drabbar redan i dag många villaägare och i takt med att extremväder blir vanligare är det allt viktigare för svenskarna att se om sina hus, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Vidare säger Per Sangrud att klimatförändringarnas effekter drabbar oss här och nu, och att tiden när svenskarna inte behöva anpassa sin bostad är över.

– Regeringens strategi för klimatanpassning lägger stort ansvar på kommunerna, men även villaägare och bostadsrättsföreningar måste själva agera för att skydda sina bostäder mot klimatrisker. Den som vill få reda på vilka klimatrisker som är störst för den egna bostaden bör kontakta kommunen. Tillsammans med Länsstyrelsen ska kommunen identifiera områden där det finns risk för skador på den byggda miljön som följd av klimatförändringarna, säger Per Sangrud.

Tre tips – så kan du skydda dig mot naturskador:

1. Minska risken för översvämning

Se över dräneringen kring huset så att den inte har några brister och kontrollera om brunnar, ventiler och avlopp där vatten kan läcka in. Källarutrymmen är ofta extra utsatta vid översvämningar – försök att täta dörrar och fönster, förvara saker på hyllor och skaffa en dräneringspump om din källare ligger i ett utsatt läge.

2. Stormsäkra huset

Kontrollera om det finns stora träd kring tomten och låt en expert besiktiga dem om du är osäker. Om du har flaggstång, se till att den är ordentligt förankrad och förvara lösa föremål som grill och utemöbler inomhus. Se över ditt tak så inga takpannor, takplåtar eller fasadbeklädnad är lösa.

3. Ha en villaförsäkring

En villaförsäkring kan skydda ditt hus om byggnaden utsätts för naturskador. I vissa fall ersätter försäkringen också skador på din tomt. Men undersök vad som gäller för just din försäkring eftersom du normalt inte får ersättning för skador från vatten som rinner in i huset via tak, fasad eller dränering.

Källa: Länsförsäkringar.