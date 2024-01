Linkedin: Raketökning i efterfrågan på hållbarhetskompetens

Klimatomställningen samt skärpta krav på hållbarhetsredovisning, CSRD, förklarar enligt Linkedin raketökningen. Rakningen, Job on the rise, baseras på Linkedins plattformsdata och visar vilka yrkestitlar där efterfrågan varit högst under de senaste fem åren i Sverige.

Förra året låg hållbarhetsanalytiker på plats 20. I år placerar sig befattningen på andra plats, efter yrket som cybersäkerhetsingengör där IT-attacker anges som en förklaring.

”Speglar samtiden”

Enligt Lisa Gunnarsson, Nordenchef för Linkedin, speglar året lista ”samtiden ganska väl”.

– Det är uppenbart att det är skarpt läge för arbetsgivare när vi som samhälle kämpar med vår tids ödesfrågor. Då krävs det topptalanger, säger hon i en kommentar.

Tankeställare på flera nivåer

Vidare säger hon att rankningen borde bli en tankeställare för arbetsgivare, arbetstagare samt beslutsfattare.

– Arbetsgivare behöver tänka på kompetensförsörjning på ett mer strategiskt sätt, kanske bredda rekryteringspoolen för att komma åt internationella talanger genom att byta företagsspråk från svenska till engelska och verkligen satsa på distansarbete. Arbetstagare behöver se över sina kompetenser och färdigheter och prioritera – på egen hand eller med stöd från arbetsgivare – en omskolning, kommenterar Lisa Gunnarsson och fortsätter:

– Även beslutsfattare samt universitet- och högskolor har anledning att se över de utbildningar som tillhandahålls.