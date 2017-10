Låt värderingar ligga till grund för nya strategier

Organisationens värderingar styr vad man gör och hur, och de har en tydlig koppling till kundlöftet. Om värderingarna förändras på ett sätt som gör att man inte längre levererar det man har lovat, finns det en risk att kunden inte längre tycker att produkten eller tjänsten är intressant. Samtidigt måste en verksamhet kunna anpassa sina värderingar för att överleva i en föränderlig omvärld.

Denna balansakt har Sara Ekberg studerat i sin avhandling The role of organizational integrity in responses to pressures – A case study of Australian newspapers vid Jönköpings universitet. Hon har undersökt hur australiska dagstidningar hanterar de dramatiska förändringar som tidningsbranschen går igenom, där flera har gjort det på ett framgångsrikt sätt.

– För att lyckas möta förändringarna är det viktigt att man tänker igenom vad som ska hända och inte bara göra som alla andra. Här är ”clickbait” ett tydligt exempel där de traditionella medierna lät sig svepas med trots att arbetssättet inte överensstämde med de journalistiska värderingarna.

I utvärdering

Sara Ekbergs arbete visar att de australiska tidningarna inte har begränsat sig till att låta värderingarna ligga till grund för nya strategier. Man har också använt värderingarna rent praktiskt för att utvärdera olika lösningar.

En nyckel till framgång har varit att samarbeta mellan olika medieslag. Dagstidningar jobbar till exempel alltmer med video. Genom att samarbeta med ett TV-bolag som har lång erfarenhet inom området kan man skapa nya synergier.

– Ur en organisationsteoretisk synvinkel så är det här insikter som kan tillämpas inom många andra områden, säger Sara Ekberg