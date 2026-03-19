Organisationerna har lämnat in motioner till bankernas bolagsstämmor med förslag om att stoppa utlåning till företag som expanderar oljeutvinning i regionen. Kravet riktas även till storägare, som uppmanas att rösta för förslagen.
Krav på SEB och Nordea att stoppa finansiering av olja i Arktis
Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide kräver att SEB och Nordea slutar finansiera oljebolag i Arktis.
Enligt organisationerna har SEB och Nordea under de senaste tre åren bidragit med över 13 miljarder kronor i finansiering till sådana bolag. Detta bedöms strida mot Parisavtalet och innebär risker för miljöskador i en känslig region.
SEB och Nordea är de enda svenska storbankerna som fortfarande finansierar expanderande oljebolag i Arktis. Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank har tidigare stoppat liknande utlåning efter protester från bankkunder.