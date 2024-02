Nya kriterier ska minska användningen av farliga ämnen

Termen PBT/vPvB är en förkortning som används inom kemikalieregelverk, särskilt inom EU:s kemikalielagstiftning REACH. Det står för:

PBT: Persistent, Bioaccumulative, and Toxic. Detta refererar till ämnen som är svårnedbrytbara i miljön (persistent), som ackumuleras i levande organismer (bioackumulerande), och som är giftiga (toxic).

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative. Detta avser ämnen som är mycket svårnedbrytbara och som ackumulerar mycket starkt i levande organismer.