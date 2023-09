Kemibranschen: ”Slopad plastpåseskatt blir en vinst för miljön”

I Sverige används mindre än 20 plastbärkassar per år vilket är långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna bärkassar per person och år. Det är argumentet som regeringen för fram när den på onsdagen meddelade beslutet om att slopa skatten i 2024 års budget. Skatten kommer enligt regeringen att avskaffas den 1 november nästa år.

Regeringen skriver i en kommentar att EU:s förbrukningsmål kommer att uppnås även utan en skatt på plastbärkassar och att den bedömer att skatten har en del negativa effekter, till exempel att öka konsumtionen av andra alternativ.

”Blir en vinst för miljön”

Avskaffandet av plastpåseskatten har kritiserats av både oppositionen och miljörörelsen. En aktör som välkomnar beskedet är branschorganisationen Ikem, Innovations- och kemiindustrierna som anser att skatten resulterat i mer skada än nytta för miljön. Bland annat menar man att papper är ett tyngre alternativ dessutom ofta tillverkade av fossila råvaror.

– Den slopade plastpåseskatten blir en vinst för miljön. Skatten gjorde ingen skillnad på om plastbärkassen producerats av återvunnen, biobaserad eller fossil råvara. Nu kan plastproducenterna återgå till sitt omställningsarbete mot en cirkulär ekonomi för plasten, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem, i en kommentar.