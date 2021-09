IoT-system för miljöövervakning standardiseras

– Just nu diskuteras scopet, som betyder att det inte är helt klart än vilka sensorer som kommer att omfattas, berättar Bettina Funk, SEK.

IoT-system för miljöövervakning

Enligt SEK är målet att underlätta för systemen att kommunicera och dela data. På så sätt ska man bättre kunna använda data från stora system. Projektet omfattar både att lägga fast allmänna krav på sådana IoT-system (Internet of Things) och att definiera domäner och gränssnitt i IoT-system för miljöövervakning.

– Den här standarden behös eftersom det finns många olika lösningar idag som inte kan samarbeta. De flesta system i dag är lokala övervakningssystem, vilket kan leda till att värden från olika regioner inte kan delas, bearbetas eller sammankopplas, säger Bettina Funk.

Svensk kommitté finns

Sverige är aktiv medlem i den internationella tekniska kommittén och det finns en kommitté som samlar in svenska synpunkter.

– Det betyder att alla som vill påverka standardens innehåll kan engagera sig lokalt och ändå påverka den internationella standarden, förklarar Bettina Funk.

Ska publiceras 2024

Målet är att få fram ett dokument som ska publiceras i slutet av 2024. Det planerade namnet är ISO/IEC 30179 ED1 – Internet of Things (IoT) – Overview and general requirements of IoT system for ecological environment monitoring.