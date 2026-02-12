Ingka pausar stora delar av utsläppsrapporteringen

Ingka Group har utelämnat en övergripande redovisning av sina framsteg mot 2030 års utsläppsmål i sin senaste frivilliga klimatrapport. Anledningen är att huvudleverantören Inter Ikea uppdaterar sina system för insamling och rapportering av utsläppsdata för att uppfylla EU:s nya rapporteringskrav enligt Corporate Sustainability Reporting Directive. Både Ingka Group och Inter Ikea arbetar med att anpassa sina processer och siktar på full efterlevnad senast 2028.
Omställningen innebär en omfattande översyn och automatisering av rapporteringssystemen, vilket har lett till att 2025 års utsläppsdata tillfälligt hållits inne. Eftersom scope 3-utsläpp – som omfattar indirekta utsläpp i leverantörs- och värdekedjan – stod för 98 procent av Ingka Groups totala utsläpp 2024, innebär det att merparten av utsläppsredovisningen saknas för räkenskapsåret som slutade i augusti 2025. Enligt hållbarhetschefen Karen Pflug valde bolaget att öppet redovisa detta tillfälliga glapp i väntan på mer tillförlitlig och kvalitetssäkrad data. Vissa begränsade uppskattningar, bland annat för tjänsteresor, pendling och energianvändning utanför den egna verksamheten, har dock inkluderats.
publicerad 12 februari 2026