Industrin lägger allt mer pengar på miljöskydd

Mest pengar på miljöskydd lägger branschen försörjning av el, gas, värme och kyla. De stod för nästan en tredjedel av de totala miljöskyddskostnaderna 2021. Näst störst är pappersbranschen med 15 procent av kostnaderna.

Störst investeringar till miljöskydd av luft

SCB konstaterar att investeringarna i miljöskydd har ökat utom inom vatten- och avfall. Allra mest pengar läggs på investeringar som ska skydda luften från att förorenas. Här finns till exempel investeringar i koldioxidavskiljning med. Men skydd av biologisk mångfald och mark ökade även det rejält jämfört med 2020. Det är – trots ökningen – en ytterst liten del av det totala beloppet som går till att skydda biologisk mångfald, bara 0,5 procent av investeringarna.

När det gäller de löpande kostnaderna är de störst inom vatten och avfall. De löpande kostnaderna inom det här området har stått ganska still sedan 2020.

Kostnaderna ökar för varje år

Enligt SCB är trenden ökande för kostnaderna, det blir alltså mer pengar för varje år som läggs på miljöskydd. Exempel på kostnader per bransch är att el-, gas-, värme- och kylbranschen lade 7,2 miljarder kronor på miljöskydd under 2020. Pappersbranschen hade kostnader på 3,5 miljarder kronor för miljöskydd under samma period.

SCB ställer inga frågor om varför företagen satsar på miljöskyddande investeringar, så varför trenden är ökande har inget säkert svar.

Här finns statistiken.