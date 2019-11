Hon vinner utmärkelsen Årets Miljöinfluencer 2019

Utmärkelsen Årets Miljöinfluencer 2019 tilldelas Greta Thunberg, klimataktivist och företrädare för organisationen Fridays for future.

Priset delades ut under Miljöstrategidagarna den 6 november och består av ett diplom. I vanliga fall ingår också blommor och träd som planteras i Vi-skogen, i år stödjer Miljö & Utveckling istället rörelsen Fridays for future.

Fakta Vad är en miljöinfluencer? En influencer har stor påverkan på människor via sociala medier. Personen har förmågan att skapa opinion om viktiga frågor och driva samhället mot en hållbarare riktning.

Motivering från de som röstat

Motiveringen är en sammanflätning av flera av de röstandes nomineringar till priset.

”Årets miljöinfluencer 2019 har påverkat och engagerat miljontals människor och nått fram till politiker världen över. Ingen har dragit mer uppmärksamhet till miljö- och klimatfrågorna under 2019. Hon har visat världen att även den enskilda människan kan göra stor skillnad och inspirerar ungdomar världen över.”

– Vi räknade förstås inte med att hon skulle komma och motta priset. Men detta är ett bevis för styrkan och engagemanget hos alla hennes följare och hela rörelsen Fridays for future, säger Ingar Lindholm, chefredaktör på Miljö & Utveckling.

Greta Thunberg befinner sig på resa i USA.

Årets Miljöinfluencer 2019 topp 5-lista

1. Greta Thunberg

16-åriga Greta Thunberg är klimat- och miljöaktivisten som tagit världen med storm. Hon uppmärksammades i augusti 2018, när hon börjat sitta regelbundet utanför Sveriges Riksdag med ett plakat med texten ”Skolstrejk för klimatet”. Sedan dess har aktionen inspirerat ungdomar runt om i världen att genomföra liknande demonstrationer. Aktionen samlas under namnet Skolstrejk för klimatet eller Fridays for Future, som också blivit en organisation där hon är rörelsens främsta företrädare.

Sedan början av oktober 2018 har Greta Thunberg genomfört en rad resor runtom i Europa, oftast med tåg, och hållit tal om miljöförstöringen och klimatuppvärmningen, samt träffat flera ledare. Hon har också rest med båt till USA, där hon befinner sig just nu. Under resorna har hon även skolstrejkat för klimatet på den plats hon befunnit sig på. Hon har hittills bland annat talat under FN:s klimatkonferens i Katowice och FN:s klimatsamtal i New York samt i USA:s kongress i Washington.

Twitterkonto:@GretaThunberg

Instagram: @gretathunberg

Facebook: gretathunbergsweden

Webbsida: https://www.fridaysforfuture.org

2. Tony Christensen

Tony Christensen arbetar som hållbarhetsrådgivare på EMC. Han har startat initiativet Klimatportföljen, för att visa hur pengar kan arbeta för en bättre och mer hållbar framtid.

Facebook: @klimatportfoljen

Instagram: @tonychristensen_ /@klimatportfoljen

3. Pella Thiel

Pella Thiel är ekologen som varit med och startat Omställningsnätverket, (den svenska delen av Transition Network), en gräsrotsrörelse för lokal resiliens där hon är ordförande. Hon har också varit med och startat nätverket för Naturens rättigheter som hon koordinerar. Hon har även startat Lodyn och End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Pella Thiel utsågs av Världsnaturfonden WWF till Årets Miljöhjälte 2019 i kategorin biologisk mångfald.

Twitterkonto: @PellaThiel

Instagram: @pellathiel

Webbsida: http://pellathiel.se/

4. Amanda Borneke

Amanda Borneke jobbar som kvalitets- och miljöledare på rivningsföretaget CS riv & håltagning i Göteborg. Vid sidan av sitt jobb är hon även konsult på egna företaget Borneke Miljökommunikation samt sociala medier-ansvarig för Miljöpartiet Mölndal. Amanda Borneke har startat instagramkontot Hållbarprofil samt Hållbarprofil Podcast som finns på bland annat Spotify.

Twitterkonto: @amandaborneke

Instagram: @hallbarprofil /@hallbarprofilpodcast

Facebook: @amandaborneke

Blogg: https://hallbarprofil.blogg.se

5. Tess Waltenburg

Tess Waltenburg driver hållbarhetspodden Steg för steg och sitter i styrelsen för Sustainable Influencers och lägger upp hållbara tips på Instagram. Hon medverkar även i paneler, håller föreläsningar och workshops på olika teman kopplade till hållbarhet. Hon jobbar också på Region Skåne.

Instagram: @tess.waltenburg

Facebook: @tesswaltenburgoffical

Twitter: @tesswaltenburg

Blogg: http://www.tesswaltenburg.se/

Personerna på listan rankas efter antalet nomineringar de fått till Miljö & Utvecklings pris Åres Miljöinfluencer.