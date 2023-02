Hon ska driva hållbarhetsarbetet på Regin Group

Regin Group, som bland annat säljer lösningar för inomhusklimat och optimering av energianvändning i fastigheter, ger nu Lovisa Sjöqvist titeln vice president strategy and sustainability. Titeln innebär att hon ska driva strategiska och hållbarhetsrelaterade frågor i koncernen. Regin Groups vd Fredrik Wiking konstaterar i en kommentar att Lovisa Sjöqvist har ”gedigen erfarenhet och expertis” och att hon kommer att spela en nyckelroll i företagets utveckling.

Lovisa Sjöqvist kommer senast från en konsultroll på AT Kearney där hon hanterat företagsbesiktning vid företagsfusioner och förvärv. Hon har också drivit projekt för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. Lovisa Sjöqvist har en masterexamen i accounting and financial management vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag ser fram emot att ansluta till ett engagerat och starkt team på Regin. Klimatomställningen har på många sätt skapat en ny agenda för fastighetsbranschen, och med Regins starka marknadsposition har vi en unik möjlighet att göra skillnad och bidra till en hållbar framtid, säger Lovisa Sjöqvist i en kommentar.