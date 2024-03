Här är bristerna i företagens hållbarhetsrapporter

Den nya CDP-rapporten ”Below The Surface” visar både på fram- och snedsteg i företagens resa mot hållbarhet. Enligt rapporten underskattar majoriteten av företag hållbarhetsrisker och klimatpåverkan som är kopplade till deras verksamhet. Under 2023 var det endast 0,6 procent av företag som rapporterade om alla negativa effektmått som samlats in av organisationen.