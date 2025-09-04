Handlingsplan för cirkulär ekonomi snart färdigt: ”Vill se ytterligare fokus”

Snart är EU:s handlingsplan ”Cirkular Economy Act”, CEA, färdigt. CEA är del av EU:s gröna giv och syftar till att bland annat skapa en inre marknad för avfall och återanvändbara material. Utöver miljönyttan är syftet att EU-länderna ska minska beroendet av sällsynta material utifrån och att skapa lägre produktionskostnader.
Ett exempel som det kan handla om är komponentåtervinning ur aska. Idag försvåras detta av komplexa regelverk. Beroende på typ klassas aska ofta som avfall, i vissa fall farligt avfall. Detta innebär att gränsöverskridande transporter är hårt reglerade och administrativt krävande, vilket i praktiken hindrar uppkomsten av en fungerande marknad för askan som en resurs.
publicerad 4 september 2025