Han blir Investors nya hållbarhetschef

Investmentbolaget Investor har utnämnt Jacob Lund som sin nya kommunikationsdirektör och hållbarhetschef, samt medlem av ledningsgruppen på Investor.

Han kommer senast från läkemedelsföretaget Astra Zeneca, där han under de senaste åren har innehaft ledande befattningar inom kommunikation. Hans tidigare roller inkluderar Head of Chair Office, Head of Corporate Affairs Sweden & Nordics samt Head of Corporate Affairs Global Sustainability. Han har även suttit som medlem i ledningen för AstraZenecas globala hållbarhetsteam.

– Hållbarhet och kommunikation är fundamentala delar i moderna företag och givet Investors roll i svenskt näringsliv kan jag inte tänka mig en mer spännande roll. Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta med mina nya kollegor på Investor, säger Jacob Lund, i en kommentar.

Johan Forsell, vd och koncernchef för Investor, uttrycker stor glädje över att kunna hälsa Jacob Lund välkommen till företaget.

– Med sin breda bakgrund och starka personlighet bidrar Jacob med värdefulla erfarenheter och perspektiv till Investor. Jag ser fram emot ett nära samarbete när vi fortsätter att driva vår ambitiösa agenda inom hållbarhet och kommunikation och han kommer att bidra mycket bra i vår ledningsgrupp, säger han.

Jacob Lund tillträder sina nya befattningar i oktober 2023.