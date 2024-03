Ny lösning hjälper företag räkna bort sina flygutsläpp

Book and claim är en metod som används för att påstå hållbarhet hos produkter, exempelvis inom transportsektorn, utan att faktiskt använda hållbara produkter. Metoden fungerar genom att ett företag kan ”boka” en mängd hållbara bränslen på en plats och ”påstå” deras fördelar på en annan plats. Detta möjliggör hållbarhetspåståenden utan direkt användning av den hållbara produkten, i det här fallet förnybart flygbränsle.

Varnar för greenwashing

Book and claims-system anses vara effektivt i sammanhang där det är svårt att spåra den faktiska användningen av hållbara produkter, som till exempel ”grön el” där konsumenter betalar för el producerad från förnybara källor men får sin el från det nationella nätet där det inte går att spåra den gröna elen specifikt.

Book and claim-systemet anses av många vara ett kostnadseffektivt sätt att öka produktionen av förnybara råvaror. Många kritiker anser dock att systemet uppmanar till greenwashing där företag kan hävda utsläppsminskning utan att genomföra egna åtgärder.

Kritik har också framförts mot att det inte finns någon standard eller regelverk som styr hur book and claim ska fungera. Här menar kritiker att det finns stora risker till dubbelräkning och manipulering av data. Det pågår också en debatt om huruvida book and claim kan redovisas under GHG-protokollet. SBTi anser att book and claim kan användas – men bara om det redovisas under GHG-protokollet.