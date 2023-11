Hållbarhetschefen: ”Stark tillväxt för cirkulära verksamheter”

Årets stora handelshögtid med Black Week och julhandel pågår för fullt. Men i tider när konsumenterna har mindre pengar i plånboken blir fokuset på pris ännu större. Det är något som cirkulära aktörer som Blocket, Matsmart, Plick och Hygglo kan vittna om.

– Enligt det senaste jag hörde har den övergripande e-handeln minskat med 15-20 procent. Vi ser dock inte samma nedgång utan fortsätter i stället att växa, säger Hanna Thofelt Lindström, kommunikations- och hållbarhetschef på Matsmart.

Under 2022 såg maträddaren en tillväxt på 23 procent. Nu har man också skickat ut en leverans till sin miljonte kund i Sverige. Även blocket rapporterar om en ökning i antalet annonser. Samtidigt har Plick, som säljer second hand-mode, ökat med över 40 procent under det senaste året

– Jag tror att vår tillväxt delvis kan förklaras av ett ökat intresse och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Dessutom har det tuffare ekonomiska läget gett oss inom cirkulära verksamheter en extra skjuts framåt, säger Hanna Thofelt Lindström.

Hon fortsätter med att säga att även cirkulära verksamheter i Finland och Danmark uppvisar samma trend.

– Blocket, Hygglo, Plick och vi har alla märkt en betydande tillväxt, stor kundtillströmning och ökat intresse bland våra kunder. Även i andra länder ser man en ökande tillväxt för cirkulära verksamheter, avslutar Hanna Thofelt Lindström.

Intresset för det cirkulära ökar inte bara inom begagnatköp. Även Hygglo, en plattform där privatpersoner kan hyra saker av varandra, märker av en ökad efterfrågan. Hygglo har nu över 120 000 saker tillgängliga för uthyrning, nästan 50 procent fler än för ett år sedan.

– Tillsammans når vi miljontals människor som vill spara pengar och göra något bra för miljön genom att rädda mat, shoppa second hand och hyr i stället för att köpa sådant som inte används så ofta, säger Ola Degerfors, vd på Hygglo.