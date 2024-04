Grönt ljus för storskalig koldioxidinfångning

– Detta är en historisk dag för vårt bolag och för svenskt klimatarbete. När den står klar kommer anläggningen fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under samma period. Det kommer hjälpa både Stockholm och Sverige att nå sina klimatmål, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud, i en kommentar.

Att fånga och lagra koldioxid för att förhindra utsläpp i atmosfären är en teknik som ofta framhävs som avgörande för att uppnå klimatmålen. Både FN och Sverige betonar CCS-tekniken som en viktig del av framtida klimatlösningar, i kombination med minskade utsläpp.

Men innan Stockholm Exergi fattar ett investeringsbeslut måste en viktig pusselbit falla på plats.

– Utöver tillståndet behöver andra viktiga bitar falla på plats innan vi fattar investeringsbeslutet. En avgörande fråga är hur det statliga stödsystemet för bio-CCS utformas. Regeringen arbetar med frågan och vår förhoppning är att stödet snart kommer på plats, avslutar Anders Egelrud.