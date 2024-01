GRI: Här är nyheterna under 2024

Efter harmonisering och samarbeten mellan Global Reporting Initiative och EU:s, European Financial Reporting Advisory Group – Efrag – fortsätter många svenska företag att hållbarhetsredovisa enligt GRI. Och året innehåller förutom harmoniseringen mot CSRD också en rad nyheter under året för det mest använda redovisningsramverket hos svenska företag. Något som Carol Adams, ordförande för Global Sustainability Standards Board, GSSB, berättar om i ett nyårsbrev till GRI:s användare där hon presenterade flera nyheter.



Carol Adams berättar bland annat att två nya GRI Standards nu har fått godkännande från GSSB – GRI ämnesstandard för biologisk mångfald och GRI sektorsstandard för gruvdrift. Dessa två standarder är planerade att publiceras under 2024 efter ett slutligt godkännande. Redan 1 januari började två andra standarder att träda i kraft – GRI 13 för jordbruk och GRI 12 för kolsektorn.