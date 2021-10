Fyra färska hållbarhetsnyheter från EU

Parlamentet anser även att de mest utvecklade länderna måste hålla sitt löfte om att samla in minst 100 miljarder dollar per år i klimatfinansiering för utvecklingsländerna, samt öka beloppet från år 2025. I talet till unionen från EU-kommissionens ordförande sa Ursula von der Leyen att Europa bidrar med 5 miljarder dollar per år.

2. Ledamöter för Europaparlamentet vill se bindande mål för avfall

I ett pressmeddelande från parlamentets möte i Strassbourg skriver institutionen ”att använda deponier för avfallshantering är det mest förorenande sättet att hantera avfall både när det gäller utsläpp av växthusgaser (GHG) och andra föroreningar till luft, mark och vatten”.

Nu uppmanar ledamöterna EU-kommissionen att sätta upp bindande EU-mål för kommersiellt och industriellt avfall och föreslå mål för att begränsa genereringen av restavfall, under översynen av avfallsdirektivet och deponidirektivet. Kommissionen kommer innan årets slut att påbörja en översyn och en konsekvensanalys är beställd.

3. Kärnkraften väntas bli grön i EU:s taxonomi

Kärnkraft kan komma att klassas som en ”grön” energikälla i EU:s taxonomi. Frågan om gas och kärnkraft bör klassas som grön inom taxonomin sköts upp i våras eftersom att EU:s medlemsländer inte kom överens i frågan. Under förra veckan skrev dock Ursula von der Leyen på Twitter att EU behöver kärnkraft som en stabil källa till energi och gas som en källa under övergångsfasen till förnybart. Nu är frågan hur man inkluderar gas och kärnkraft i taxonomin samtidigt som man styr mot förnybara energikällor och undviker greenwashing.

4. Ny studie: EU:s koldioxidtullar behövs för att nå nettonoll-utsläpp

Enligt en ny studie från Cambridge University, visar att EU:s omdiskuterade förslag på koldioxidtullar, Carbon border adjustment mechanism (CBAM), är vad Europa behöver för att nå nettonoll-utsläpp. Det rapporterar Euractive som hänvisar till en nyligen släppt rapport. Enligt forskningsrapporten kommer CBAM leda till en ökning av EU:s BNP samt 600.000 nya jobbtillfällen. Rapporten understryker dock att CBAM kan leda till en mycket liten minskning av utsläppen globalt men att den behövs om EU ska nå nettonoll i utsläpp.

