Förvirring kring ansvar hotar elbilsomställningen

Antal publika laddpunkter:

18 219

Antal publika laddpunkter som krävs utifrån EU:s målsättning*:

45 459

Antal publika laddpunkter som saknas utifrån EU:s målsättning:

27 240

Antal publika laddpunkter som krävs utifrån prognosen för 2030:

300 000

*Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle.

KÄLLA: POWER CIRCLE, FEBRUARI 2023