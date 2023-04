Forskning: Många underskattar hur många plagg de har i garderoben

Män använder plaggen i sin garderob oftare än kvinnor och majoriteten av svenskarna vill ha en mindre garderob. Dessutom underskattar många hur många plagg de faktiskt har i garderoben. Det visar en ny svensk studie från forskningsinstitutet Rise och projektet Re:souce. I studien konstateras det också att det är en riktigt bra affär att investera i plagg du använder ofta.

En tidigare rapport från Europeiska miljöbyrån slår fast att EU-medborgaren i genomsnitt använder varje köpt plagg sju gånger. Nu har ett projektet Favoritgarderoben, som finansieras av Re:source, mätt hur stor del av garderoben som faktiskt används. För att mäta lät man under 100 dagar 340 personer logga vilka plagg de tog på sig varje morgon i en app. Samtidigt fick personerna i undersökningen berätta hur många plagg de uppskattade att de hade i garderoben. Här visade det sig att många hade helt fel. Det stod också klart då många av deltagarna använde fler plagg under testperioden än vad de trodde att de hade garderoben.

– Vi har uppenbarligen svårt att hålla koll på hur många plagg vi äger, eller vill inte riktigt erkänna hur stor garderob vi faktiskt har, säger Ann-Charlotte Mellquist, som driver projektet Favoritgarderoben, i en kommentar.

Billiga och dyra kläder kostar egentligen lika mycket

En annan spännande slutsats är att många kläder egentligen kostar lika mycket, även om inköpspriserna skiljer sig mycket åt. Räknar man på kostnad per användning så var det under de 100 dagarna till exempel ofta liten skillnad mellan en ”billig” t-shirt och ett par ”dyra” jeans om man räknade kostnad per användning.

Slutligen studerades vilka affärsmodeller som har potential att öka användningsgraden av kläder. Här identifieras modeller som kurerad second hand hos de egna varumärkena, livstidsgarantier och reparations- och skräddartjänster.