Experter online ska minska matavfallet i Europa

– Jag tror den här plattformen kan bli ett bra verktyg för att sprida goda råd och bästa praxis på ett lättillgängligt sätt, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av avfallsexperterna i nätverket och fortsätter:

– Genom att samla kunskap på det här sättet, minskar vi också risken för att vi gör samma saker på olika ställen. Istället kan vi lägga pengar och tid på sådant som får utvecklingen att gå snabbare framåt, säger hon.

Stor del av maten går till spillo

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläppsboven av klimatgaser. EU-projektet Refresh har som mål att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.

Det nya nätverket består av 120 experter och 80 resurser online. De ska hjälpa användarna att både dela med sig och få tillgång till information och idéer för att utveckla och leverera egna initiativ för att minska matavfallet.

Refresh, ”Resource efficient food and drink for the entire supply chain”, finansieras genom EU Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det leds av universitetet i Wageningen, Nederländerna, och löper fram till 2019.