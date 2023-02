EU-svepet: Hot mot svensk biogas, grön industrifond och förbud mot bottentrålning

Bakgrunden är att Sverige har fått ett tioårigt skatteundantag från EU för att göra biogas billigare. Men när ett tyskt energiföretag överklagade skattebefrielsen fick de rätt av EU-domstolen, med anledningen att kommissionen inte tillräckligt undersökt följderna av skatteundantaget.

Nu vill Rickard Nordin (C) att Sveriges regering trycker på kommissionen för att överklaga domen, eller att reglerna ändras. Annars menar han att priserna för den som tankar biogas skulle öka med 20 procent, vilket för en lastbil kan vara 1 000 kronor per tank.

Som svar på frågan om hur regeringen planerar att agera på EU-domen, vilket även Johan Löfgren (S) lyft, skriver Elisabeth Svantesson (M):

”Regeringen är angelägen om att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Utifrån dessa utgångspunkter, och vad som anges om domslutet, analyserar regeringen för- och nackdelar med ett överklagande”

Kampanj för att stoppa snabbmode

I en ny kampanj vill EU ta itu med den enorma mängden kläder som produceras, bärs och slängs varje år. Kampanjen heter ReSet the trend och går under sloganen ”make fast fashion out of fashion”. Den syftar till att engagera unga européer och riktar sig mot designers, producenter, återförsäljare och konsumenter.

Kampanjen lyfter bland annat att 5.8 miljoner ton textilier slängs varje år i EU, vilket är 11,3 kg per person samt att endast 1 procent av de kläder som används i världen återvinns.

Tillbakagång i kampen mot korruption

Kampen mot korruption i EU-länderna har i stort sett stått stilla sedan 2012 och under de senaste fem åren har det snarare skett en tillbakagång. Det visar Transparency Internationals senaste granskning.

Sverige, som historiskt fått höga poäng i granskningen, får i år sitt hittills sämsta poäng. Organisationen lyfter bland annat avslöjandet inför höstens riksdagsval att fem partier försökte kringgå reglerna för partibidrag och finansiering som orsak till att Sverige tappar poäng.

Elbilarna fortsätter att ta över

Antalet elbilar i EU ökade med 76 procent under 2021, jämfört med 2016, men utgjorde då fortfarande mindre än en procent av den totala bilparken. Det visar nya siffror från statistikbyrån Eurostat.

Flest antal helt batteridrivna bilar fanns 2021 i Tyskland, 600 000 stycken, medan Nederländerna hade den största andelen batteribilar jämfört med antalet bilar totalt; 2,8 procent. Sverige hade 2021 totalt 110 000 batteribilar, vilket placerar landet på tredje plats utifrån andelen batteribilar, efter Danmark och Nederländerna.

Läcka: EU vill förbjuda bottentrålning i skyddade områden

EU vill förbjuda bottentrålning i skyddade områden. Det visar ett utkast till EU:s handlingsplan för att skydda och återställa marina ekosystem för hållbart och motståndskraftigt fiske, som nyhetsbyrån Euractiv tagit del av.

Planen väntas släppas inom de närmaste månaderna, och enligt utkastet är ett stopp för bottentrålning i marina skyddade området en av de viktigaste åtgärderna. Bottentrålning är en fiskemetod som innebär att man drar tunga nät över havsbotten för att fånga fisk, vilket kan vara ohållbart om det gör på fel sätt och i fel miljöer.

Strid om djurexport till tredjeländer

Under det kommande halvåret väntas EU-kommissionen presentera ett förslag på en reviderad djurskyddslagstiftning. Diskussionerna inför förslaget har handlat om ett förbud mot expert av levande djur utanför EU. Detta mot bakgrund av flera uppmärksammade fall då avlidna boskap hittats strandade på olika platser.

Men en koalition av EU:s jordbruksministrar har nu gått samman för att slå tillbaka mot ett potentiellt förbud mot transport av levande djur till tredjeländer. Istället för ett totalförbud, efterlyser de högre ambitioner när det kommer till djurens välbefinnande.

EU tar upp kampen om gröna teknikföretag

Idag väntas EU-kommissionen komma med sitt förslagspaket på hur Europa ska vinna kampen mot USA och Kina om de gröna teknikföretagen. Kampen handlar om att USA genom sitt mångmiljonpaket IRA, Inflation reduction act, gjort det attraktivt att investera i landet. IRA syftar till att hjälpa konsumenter och företag i USA att bli klimatsmarta genom massiva subventioner inom en rad områden. Oron från EU:s håll är att företag flyttar över Atlanten.

Vid World Economic Forum i Davos I Schweiz presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett utkast till paketet, med fem förslag: