Energi- och miljöchef blir årets tekniska förvaltare

Sedan fem år tillbaka jobbar Mattias Westher som energi- och miljöchef på Stena Fastigheter i Göteborg. Han har en lång bakgrund inom resursoptimering och främst med fokus på energi.

– Mitt fokus är att det jag gör ska vara långsiktigt och hållbart, säger Mattias Westher.

Den digitala ryggraden ska minska användningen av energi

De senaste fyra åren har Mattias tillsammans med sitt team jobbat för att skapa det som de kallar för en digital ryggrad. Målet är minskad energianvändning och ökad flexibilitet.

– Vi har lagt grunden, ryggraden, för hur vi hanterar automation och mätning i våra fastigheter. Vi har inte uppfunnit hjulet själva, utan tittat på andra branscher och fått mycket stöd i samverkan med bland annat Örebrobostäder. Viktig har varit att anpassat de tekniska lösningarna till vår organisation, säger Mattias Westher och fortsätter:

– Det handlar väldigt mycket om att jobba med öppen teknik. Vill man vara flexibel och kunna följa teknikutvecklingen framöver, då kan man inte sitta fast i en leverantör som låser in oss i en viss teknisk lösning, ofta kopplad till produkter.

Förenklat skulle man kunna säga att det Mattias Westher gjort är att separera datorn och mjukvaran. Fördelen är att när en annan teknik behövs eller nya funktioner ska in, är det enkelt att byta ut eller anpassa mjukvaran efter organisationens behov.

Därför bli han Årets tekniska förvaltare

Fakta Årets tekniska förvaltare Årets Tekniska Förvaltare är instiftat av Fastighetssverige, Lokalnytt.se och Nordic Property News. Priset delas ut i samarbete med Novi Real Estate. Utmärkelsen går till till någon som är nytänkande och arbetar med teknisk förvaltning. Vinnaren arbetar med affärsmässighet och hållbarhet i fokus och excellerar i sin leverans med digitalisering som ett av sina främsta verktyg – det är en person som genom sitt engagemang och innovationsdriv för fastighetsbranschen framåt. Källa: Fastighetssverige

Det är just det här sättet att tänka på som gör att Mattias Westher får utmärkelsen Årets tekniska förvaltare.

– Mattias Westher är en värdig vinnare. Hans kunnande, engagemang och nytänkande gör att vi nu driver på den utveckling som sker inom digital fastighetsförvaltning, både inom bolaget men även i fastighetsbranschen som helhet. Det är ett viktigt arbete sett ur flera perspektiv; lönsamhet, långsiktighet och hållbarhet, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, i ett pressmeddelande.

Självreglerande hus ska spara energi

Just nu förbereder företaget för att under sommaren fortsätta utvecklingen av den digitala ryggraden. Ytterligare värmemätare ska sättas in i husen, och till hösten hoppas man att i liten skala kunna använda algoritmer som styr uppvärmningen.

Några säkra siffror på energibesparingen finns inte, men det kan röra sig om uppåt 20 procent.

Algoritmer förutspår översvämningar

Förhoppningen är att fler funktionaliteter ska kopplas på och att all data som de uppkopplade fastigheterna ger ifrån sig ska kunna användas för att spå in i framtiden.

– Till exempel kommer vi med datorernas hjälp kunna lära oss hur vår vattenförsörjning borde se ut, vilket gör att vi kan förutspå när ledningar håller på att gå sönder. Om vi kan åtgärda en vattenläcka innan den inträffar, så sparar vi både material och pengar, förklarar Mattias Westher.

Nyligen invigdes även ett annat projekt av Mattias Westher, nämligen ett energilager som tillverkats av återvunna elbilsbatterier. Batterierna lagrar sedan solenergi som därefter förser laddstationer för el- och hybridbilar samt el-cyklar med förnybar el.