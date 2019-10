Efterfrågan på sociala företag ökar i Sverige

– Det vet vi genom att vi har direktkontakt med regionerna. 17 av 21 regioner har också ansökt om projektmedel för att jobba mer med sociala företag, säger Rebecka Hinn, som arbetar med entreprenörskap och socialt företagande hos Tillväxtverket.

Skattekronor används bättre

En anledning till det ökande intresset är att den offentliga sektorn anlitar alltfler sociala företag. Kommuner landet runt ser till exempel att de får mer för skattepengarna när de upphandlar sociala företag. Ett av kriterierna för den sortens företag är nämligen att de återinvesterar en stor del av vinsten i verksamheten. Skattepengarna delas inte ut till aktieägare på samma sätt som för vanliga privata företag.

– Om man kan styra det till aktörer som ger samhällsvinst använder vi skattemedel mycket smartare. Och det ser vi att alltfler kommuner också gör.

Breddat intresse

Det ökande intresset för hållbarhet är ytterligare en drivkraft för att den formen av företag ökar. Verkets insatser för det sociala företagandet har till stor del varit koncentrerat på arbetsintegrering men nu breddas det till att även omfatta andra hållbarhetsfrågor.

– Jag tror att det hänger ihop med hållbarhetsfrågan, för vi behöver fler vägar till ett mer hållbart samhälle och sociala företag har den drivkraft som behövs, säger Rebecka Hinn.

Landets regioner har kartlagt 700 sociala företag fram till idag. Men enligt EU-rapporten Social Enterprises and their Ecosystems in Europe, Country Report Sweden, kan det handla om många fler. Eftersom företagen inte registreras såsom sociala, finns ingen säker siffra på hur många de är, men EU-rapporten kommer fram till att de är omkring 3000.

– Nu under hösten görs mer ordentliga kartläggningar så vi vet att siffran blir mer rättvisande framöver, säger Rebecka Hinn.

Intresset har ökat snabbt även i andra länder, konstaterar EU-rapporten. Läs rapporten