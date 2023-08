Efterfrågan på olja skjuter i höjden

International Energy Agency, IEA, rapporterar i sin senaste rapport att efterfrågan på olja når nya rekordnivåer tack vare intensiv sommarflygtrafik, ökad oljeanvändning inom kraftproduktion och stigande fossil aktivitet i Kina. Enligt IEA:s prognoser kommer den globala oljeefterfrågan att öka med 2,2 miljoner fat per dag till 102,2 miljoner fat per dag under 2023. Kina står här för över 70 procent av tillväxten. IEA förväntar sig sedan att tillväxten saktar ner till 1 miljon fat per dag under 2024.

IEA berättar också att produktinen av olja minskade kraftigt i juli, främst på grund av minskad produktion i Saudiarabien. Den minskade produktionen gör tillsammans med den ökade efterfrågan att utnyttjandet av världens raffinaderier ökade till 83,9 miljoner fat per dag i augusti.