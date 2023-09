Climate Week NYC: Här är veckans största utspel

Denna vecka har representerat en av de sista betydande möjligheterna för ledare att mötas och diskutera klimatåtgärder inför FN:s nästa klimat-COP i Dubai i vinter. Climate Group stod återigen värd för sitt Climate Week-evenemang i NYC, och lockade tusentals företagsledare, akademiker och gröna policyexperter. Evenemanget, som genomfördes i samarbete med FN och New York stad, omfattade cirka 400 evenemang och aktiviteter över hela staden.

Huvudfokuset låg på FN:s mål för hållbar utveckling, speciellt mål 13 om klimataktion.

Här sammanfattar vi de mest betydelsefulla åtagandena och initiativen:

1. Dussintals nationer undertecknar havsfördraget

Ett nytt FN-fördrag, skapat i syfte att förstärka det globala havsskyddet, undertecknades av 67 nationer på onsdagen. Det måste dock fortfarande bekräftas av varje enskilt land innan det kan träda i kraft. Detta frihavsfördrag stödjer målet som över 190 nationer antog förra året om att skydda 30 % av både land- och havsområden fram till slutet av detta decennium. Undertecknandet av avtalet anses vara en kraftfull symbolisk handling.

2. USA lanserar ”American Climate Corps”

På onsdagen meddelade Vita huset en ny satsning för att ge 20 000 ungdomar arbete inom naturvård och förnybar energi genom det statligt finansierade ”American Climate Corps”. Dessa unga arbetare kommer att få betald utbildning och anställning inom områden som trädplantering, installation av solpaneler och underhåll av nationalparker.

Denna plan är modellerad efter Civilian Conservation Corps, som etablerades som en del av president Roosevelts New Deal på 1930-talet. Syftet är att förbereda unga arbetstagare för välbetalda jobb inom de sektorer som måste växa för att USA ska uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Det har rapporterats att initiativet kommer att kosta cirka 10 miljarder dollar.

3. Colombia och Panama går med i Powering Past Coal Alliance

Powering Past Coal Alliance har nu stöd från 99 nationella och subnationella regeringar, med Panama och Colombia som de senaste tillskotten denna vecka. Medlemmarna i denna allians åtar sig att avstå från att bygga nya kolkraftverk och utarbeta planer för att avveckla befintliga anläggningar i linje med 1,5-gradersmålet.

Colombia är särskilt viktiga eftersom det är världens sjätte största exportör av kol. Deras beslut att ansluta sig till alliansen är en viktig milstolpe. Å andra sidan är Panama redan koldioxidnegativt. Genom att vara medlem i alliansen kommer de att aktivt förespråka att inga nya kolprojekt genomförs inom G20.

Likaså har Republiken Marshallöarna gått med i Beyond Oil and Gas Alliance och kommer att arbeta för att avsluta utfärdandet av licenser och leasing för olje- och gasprojekt och fastställa ett slutdatum för all befintlig olje- och gasproduktion.

4. HSBC lovar en ökning på 1 miljard dollar för nystartade klimattekniker

HSBC meddelade denna vecka en investering på 1 miljard dollar för att främja klimatteknisk innovation genom att stödja tidiga företag och projekt runt om i världen.

Tidigare kritiserad för sitt stöd till fossilbränsleindustrin, har bankjätten nu som mål att nå nettonoll-finansiering av utsläpp till 2050. Inom ramen för detta nya finansieringsåtagande kommer HSBC att stödja nystartade företag som arbetar med lösningar inom områden som elfordonsladdning, batterilagring, hållbar matproduktion och jordbruk samt teknik för koldioxidavskiljning.

5. Amazons Climate Pledge leder ny kampanj för elektriska lastbilar

The Climate Pledge, grundat av Amazon och Global Optimism, har samarbetat med C40 Cities för att lansera ett nytt initiativ med en budget på 10 miljoner dollar för att minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn i utvecklings- och tillväxtländer.

Detta initiativ, kallat ”Laneshift,” kommer att inleda sina projekt i städer som Mumbai, Indien och Curitiba, Brasilien. Syftet med Laneshift är att samordna och påskynda insatserna för att införa elektriska lastbilar och tillhörande infrastruktur i städer, med det första fokusområdet på Indien och Latinamerika.

Andra nyheter inkluderar att GSK är en av de första företagen som använder det nya TNFD-ramverket. Brasilien återlämnar territorium till ursprungsbefolkningen. Kalifornien lämnar in en stämningsansökan mot oljeindustrin för klimatbedrägeri. Ett Metanlöfte lanseras för stater, regioner och städer. Iberdrola har lämnat in en klimatomställningsplan till Guterres, och Ikea Foundation har lovat att bidra med 20 miljoner dollar till övergångsplaner.