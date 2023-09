Climate Week NYC: Det här händer

Det är regeringarna och den privata sektorn som har resurserna att driva klimatomställningen och avveckla användningen av fossila bränslen, riva ner hinder för rena investeringar, påskynda övergången till nettonoll – både där vi redan har lösningarna och genom att söka efter nya lösningar där vi inte har dem. Det sade Helen Clarkson, vd på Climate Group, i sitt inledningstal för Climate Week NYC på söndagen.

Men även om ett stort ansvar ligger på beslutsfattare och företag lyfte hon också hur viktigt det var med åtgärder på individnivå.

– Det finns inget kavalleri på väg. Ingen riddare i solskyddande rustning som sladdar in i en vit elbil för att skydda oss. Eller, när vi nu är i New York, ingen Spiderman som sveper ner och räddar oss. Vi är alla kavalleriet.

Climate Week harrangeras sedan 2009 av Climate Group tillsammans med FN:s klimatprogram UNDP, staden New York och ett antal andra aktörer.

Genom åren har mötet vuxit i omfång och årets möte lockar också i år ett stort antal välkända hållbarhetsprofiler. Mötet innehåller hundratals programpunkter som utöver huvudprogrammet är indelat i kategorierna bygg, energi, klimaträttvisa, finans, livsmedel, industri, natur, politik, hållbar livsstil och transporter.

Jim Skea och Jane Fonda

Bland talarna finns bland annat IPCC:s nytillträdde ordförande Jim Skea och Hollywoodstjärnan och klimataktivisten Jane Fonda. Bland välkända hållbarhetschefer kan nämnas Sarah Chandler, chef för miljö och leverantörsled på Apple, Googles hållbarhetschef Kate Brandt och Juliette White, global hållbarhetschef på Astra Zeneca.

Också finanssektorn är välrepresenterad på mötet, bland annat av Megan Sharp som är global chef för klimatomställning på Blackrock, världens största kapitalförvaltare.

Bland svenska och nordiska röster finns bland annat Volvo Cars globala hållbarhetschef Anders Kärrberg och Annika Ölme, Chief Technology Officer, på SKF.

Årets Climate Week går parallellt med FN:s generalförsamling. Parallellt med Climate Week arrangeras också ett antal massdemonstrationer som samlar tusentals aktivister i New York och runt om i världen under parollen ”Week of action for social and climate justice”. I Sverige arrangerar bland andra Extinction Rebellion ett antal aktioner under veckan.