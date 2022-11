Branschen splittrad kring Arlas klimatbeslut

Priset på klimatkompensation har nästan fördubblats det senaste året. Från att i början av förra året ligga på cirka 5-10 dollar per ton koldioxid ligger priserna i dag på cirka 15-25 dollar per ton koldioxid. Orsakerna till prisutvecklingen handlar enligt branschaktörer främst på att den internationella marknaden för klimatkompensation tog kraftig fart under 2021 och början av 2022. En annan orsak är att klimatkrediter då också började köpas upp av större företag i spekulationssyfte.