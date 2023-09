5 tips för att integrera hållbarhetsarbetet

Heidrick & Struggles senaste rapport, med titeln ”The role of the board in the sustainability era,” belyser den växande betydelsen av hållbarhetsfrågor inom styrelserummet. Enligt deras enkätundersökning, som samlade in svar från 879 styrelseledamöter från hela världen, framkommer flera viktiga slutsatser.

Bland annat visar rapporten att 79 procent av styrelsemedlemmarna har en klar förståelse för den strategiska betydelsen av hållbarhet. Å andra sidan känner endast 29 procent av dessa sig tillräckligt kompetenta för att effektivt övervaka och hantera hållbarhetsplaner.

Vidare svarade 48 procent av respondenterna att hållbarhetskompetens inte alls eller endast i viss mån inkluderas i kompetensmatrisen för deras styrelseval. 38 procent av styrelser har integrerat hållbarhet i sina affärsstrategier, medan två tredjedelar önskar att göra det.

5 tips

Rapportförfattarna betonar att det finns flera områden där styrelser bör fördjupa sitt samarbete med ledningen och presenterar 5 användbara tips för att driva hållbarhetsarbete i styrelserummet.