5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

I mitten av december förra året nådde EU:s institutioner en uppgörelse om den nya lagstiftningen. Då pekade mycket mot att den var så gott som klar. Men i veckan kom rapporter om att lagen kan komma att stoppas, vilket Dagens Nyheter först ut i Sverige att rapportera om utifrån uppgifter från Financial Times.

Tyskland har meddelat att man backar, vilket enligt uppgifter får Sverige, Österrike, Estland och Finland att tveka. Enligt Helsingborgs Dagblad tänker Finland lägga ner sin röst, vilket iså fall kan fälla hela direktivet.

2040-målet: EU vill minska utsläppen med 90 procent

Under den senaste tiden har det spekulerats kring vad som ska bli EU:s nya gemensamma klimatmål för 2040, och på tisdagseftermiddagen kom EU-kommission med ett besked. Till 2040 ska unionens utsläpp ha minskat med 90 procent, jämfört med 1990 års nivåer.

– Vi har just genomlevt det varmaste året som noterats. Behovet av klimatåtgärder är bortom allt tvivel och måste planeras nu, säger EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra i ett pressmeddelande om det nya klimatmål som nu lanseras.

Målet är än så länge en rekommendation. Ett mer detaljerat förslag väntas presenteras efter EU-valet, av den då nya kommissionen.

Flera svenska EU-parlamentariker hade önskat att EU tog ett högre sikte. Bland annat Miljöpartiets Pär Holmgren.

EU:s gröna industripaket så gott som klart

I veckan kom EU-parlamentet och rådet preliminärt överens om EU:s gröna industripaket, Net-Zero Industry Act, NZIA.

– Nu är tiden mogen för Europa att ta tillbaka ledningen på den globala scenen för ren teknik och att bygga en konkurrenskraftig, grön och sysselsättningsskapande industrisektor, säger Jo Brouns, nederländsk minister för ekonomi, innovation, arbete, social ekonomi och jordbruk i en kommentar.

Förordningen ses som EU:s svar på USA:s stödpaket till inhemska satsningar på klimatvänlig teknik. Ett av målen med NZIA är att EU ska vara självförsörjande på klimatvänlig teknik till 40 procent år 2030. NZIA-regelverket ska peka ut vilka tekniker och sektorer som väntas kunna bidra till klimatomställningen och därför få extra stöd. Regelverket ska också skapa en gräddfil med enklare tillståndsprocesser för vissa utpekade strategiska projekt.

Världsnaturfonden WWF är däremot kritiska till paketet. I ett pressmeddelande skriver organisationen att EU genom det slutgiltiga avtalet förlitar sig på hokuspokus. Kritiken handlar om att även oprövad teknik, så som CCS-teknik, ska ges stöd trots att de sannolikt inte kan göra klimatnytta till 2030.

– Med detta slutliga avtal har Europaparlamentet och rådet tappat sitt gröna fokus och förlitar sig i stället på hokuspokus, säger Camille Maury, Senior Policy Officer på WWF i en kommentar.

Nu släpps de första tekniska förklaringarna till ESRS

European Financial Reporting Advisory Group, Efrag, har nu släppt den första uppsättningen av tekniska förklaringar till ESRS, standarden som ska användas vid EU:s direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD.

Uppsättningen av tekniska förklaringar släpps via Efrags plattform för frågor och svar, ESRS Q&A-Platform. Plattformen lanserades under fjärde kvartalet 2023 för att samla in och besvara tekniska frågor för att hjälpa företag och andra intressenter i implementeringen av ESRS.

Efrag förklarar att svaren i plattformen antingen ges som ”Implementeringsvägledning” eller som ”Förklaringar”. Efrag poängterar att implementeringsvägledningarna ännu inte är slutgiltigt fastställda då de fortfarande inväntar feedback från den allmänna konsultationen. De svar som går under namnet ”förklaringar” är dock redan fastslagna.