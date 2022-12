11 miljöböcker ur höstens utgivning

Elva böcker ur hösten utgivning presenteras här i korthet. De flesta riktar sig till en intresserad allmänhet, men här finns också läsning tänkt för studerande och hållbarhetsproffs.

Varmt värre

Boken Hetta – om människan i en varmare värld av Izabella Rosengren handlar om olika aspekter av hög värme: hur kroppen reagerar, olika strategier för att hantera värme, hur djur gör när det blir varmt. Omslagets bakgrund av svettig hud speglar innehållet väl. Trevlig läsning om ett allt mer akut och allt annat än trevligt problem. Volante.

Granskning av skogsfrågan

Lisa Röstlund är reporter på Dagens Nyheter och har tidigare skrivit om bland annat Karolinska sjukhuset. Nu har hon grävt i skogsfrågan och resultatet är boken Skogslandet – en granskning. ”Jag tror att många kommer förbluffas över hur extremt skilda bilder av verkligheten som ges från industrin och forskare som är inriktade mot virkesproduktion å ena sidan – och från samer, miljöorganisationer och ekologiforskare å andra sidan” säger Lisa Röstlund om boken. Bokförlaget Forum.

Rockström med forskarkollegor om tvågradersmålet

Med extraordinära ansträngningar kan världen fortfarande stabilisera den globala temperaturen under 2 grader. Det budskapet kommer från forskarna bakom boken Earth For All: En överlevnadsguide för mänskligheten som nyligen släpptes på engelska. Bland medförfattarna finns bland många andra Sveriges Johan Rockström. Earth4All.

Klimatbok för barn

I den prisbelönta boken Översvämningen vaknar djuren en morgon och upptäcker att allt är annorlunda. Den prisbelönta spanska illustratören och författaren Mariajo Ilustrajo tar den här gången upp klimatförändringen. För barn mellan tre och sex år. Bookmark Förlag.

Personligt om akut kris

Genom en personlig berättelse om åtta hotade arter i Sverige lyfter författaren och journalisten Martin Emtenäs den akuta frågan om hotet mot den biologiska mångfalden. I Tusen och 1 art förklarar ett antal experter hur det gick till när människan började radera djurens, och våra egna, livsmiljöer. Naturskyddsföreningen.

Biologisk mångfald på djupet

Forskaren Alexandre Antonelli är uppvuxen nära regnskogen i Brasilien och nu verksam som professor i Göteborg och forskningschef för Kew Gardens i London. Han är arbetar bland annat med att kartlägga nya arter och i boken Ett dolt universum berättar han om den senaste forskningen, men också vad som kan göras för att rädda det som räddas kan. Natur & Kultur.

Ny bok av Greta Thunberg

I Klimatboken samlar Greta Tunberg kunskap från en lång rad experter. Kunskap som ska hjälpa till att skapa en förståelse för klimatförändringarna och ge verktyg för att bekämpa dem. Hon skriver också om greenwashing och dess effekter. Polaris.

Prisat om naturen

Hur gör man för att känna sig hemma i naturen? Åsa och Mats Ottosson har skrivit boken Hemma därute, en bok som ska inspirera människor att ge sig ut i naturen, kanske till och med övernatta utomhus. Boken innehåller även praktiska tips om vad som är bra att tänka på inför utfärden. Boken har utsetts till Årets Pandabok av WWF. Avium Förlag.

Intergalaktiska Intresseorganisationen tipsar

Ulf Danielsson, välkänd vetenskapsprofil och professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, är redaktör för boken Handbok för medborgare i universum. Boken är upplagd som en handbok från organisationen IIO, den Intergalaktiska intresseorganisationen, och ska bistå mänskligheten med stöd för att vi ska kunna överleva som art. Boken är illustrerad av Johannes Heldén. Fri tanke.

Om naturens rätt

Borde naturen ha egna rättigheter? Pella Thiel och Henrik Hallgren diskuterar i boken Naturlagen hur det skulle kunna fungera och vad det skulle kunna leda till. För dig som vill dyka ned i ekologisk rättsfilosofi och lära dig mer om naturens rättigheter. Volante.

Cirkulär kurslitteratur

Nyfiken på cirkulär design, affärsmodeller och logistik? Nu finns läroboken Cirkulär logistik av Leena Kossila. I boken går författaren igenom en rad praktiska aspekter av cirkulär ekonomi, däribland logistikens strategi när produkten blir en tjänst. Studentlitteratur.