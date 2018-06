Världens största kosmetikaproducent slutar med PFAS

Sedan Naturskyddsföreningens instagramprojekt Surfejs drog i gång en kampanj om att få bort miljögifterna PFAS ur kosmetika, har fem stora företag lyssnat till uppmaningen och fattat beslut om att fasa ut ämnena.

I dagarna kom så beskedet att världens största kosmetikaproducent, L’Oréal blir det sjätte företaget som slutar med PFAS. Beslutet gäller alla varumärken som ägs av L’Oréal.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med 1 500 konsumenter, mejlat åtta företag för att uppmana dem om att fasa ut kemikalierna. Nu återstår det bara att företagen Clinique och Bareminerals hakar på.

Bristfällig lagstiftning

– Vi är förstås väldigt glada över det här fantastiska resultatet. PFAS är en grupp ämnen som oroar forskare världen över och som många menar måste bort så fort som möjligt. Ändå är det idag tillåtet att tillsätta dem till produkter som vi har direkt på huden. Därför betyder det mycket när ansvarsfulla företag går längre än den bristfälliga lagstiftningen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

PFAS, eller högfluorerade ämnen som de också kallas, finns i allt ifrån skidvalla och brandskum till funktionskläder, stekpannor och skönhetsprodukter. Det är en grupp på över 4 700 ämnen som tillverkats för att stöta bort fett, smuts och vatten.

Samtliga ämnen är extremt svårnedbrytbara och vissa av dem misstänks orsaka cancer och påverka levern, immunsystemet och reproduktionen. Nio av dem finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, men bara ett (PFOS) är förbjudet.

– Vi vill se ett EU-förbud mot att använda PFAS i konsumentprodukter. Men fram till att ett sådant förbud förhoppningsvis träder i kraft, uppmanar vi företag att gå före och själva fasa ut PFAS ur sina sortiment. L’Oréal, H&M, Lumene, The Body Shop, Isadora och Kicks har alla valt att ta sitt ansvar för människor, djur och natur. Nu hoppas vi att deras agerande inspirerar fler företag att följa efter, säger Karin Lexén.

H&M först ut

De första företagen som hörsammade Naturskyddsföreningens uppmaning var H&M och Lumene som redan i december förra året meddelade att de kommer att förbjuda PFAS i nya produkter och fasa ut befintliga produkter med PFAS i.

Under våren tog The Body Shop, Isadora och Kicks efter påtryckningar samma ansvarsfulla beslut. För Kicks gäller utfasningen deras eget märke Kicks Beauty. Lumene planerar att bli färdig med utfasningen under 2018 och The Body Shop till 2020. Övriga märken har ännu inte gått ut med något datum.