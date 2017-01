Utsläppsrätter på 22 miljoner ton skrotas

– Överskott tack vare svenska utsläppsminskningar ska inte kunna släppas ut någon annanstans eller någon annan gång. Vi har ett ansvar att hålla kursen i klimatpolitiken, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen har under mandatperioden tagit beslut om att upphäva utsläpp motsvarande cirka 94,6 miljoner ton koldioxid utanför EU:s utsläppshandelssystem, ETS. Det gäller både internationella utsläppsenheter under Kyotoprotokollet och utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelning.

Det motsvarar 173 procent av Sveriges utsläpp under ett år. Under 2014 var utsläppen cirka 54,4 miljoner ton.