Uppdrag: Konsensus för klimatet

Född:1973

År 1999 Magisterexamen i biologi vid Lunds universitet

År 2000 Master in Environmental Management and Policy, International Institut for Industrial Environmental Economics, Lund

År 2001 Naturvårdsverket

År 2002 Kemikalieinspektionen

År 2006 Miljödepartementet

År 2012 Ordförande för FN:s globala kemikaliestrategi

År 2011-2013 Leder förhandlingsgruppen för finansiering i framtagandet av kvicksilverkonventionen

År 2014 Biträdande delegationsledare för den svenska klimatdelegationen

År 2015 Ordförande för Stockholmskonventionens sjunde partsmöte .

År 2016 En av EU:s tre chefsförhandlare i klimatfrågan.

Familj: Gift med Henrik Peitz